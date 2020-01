Magazine Férias com rotina

Um ponto importante quando se viaja com pets, segundo a médica veterinária Inês Schroff, é lembrar que quem está de férias é o dono. “Os animais gostam de rotina. Por isso, é fundamental continuar passeando, brincando, dando banho e alimentando o pet como é feito no dia a dia. Além do mais, vale ficar atento a qualquer mudança de comportamento do bichinho, principalmen...