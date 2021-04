Magazine Fãs torcem para que morte de Philip renda conteúdo para 'The Crown' Muitos pedem que os criadores do projeto não meçam esforços para encaixar a partida do marido da rainha Elizabeth 2ª nas últimas temporadas do projeto

A morte do príncipe Philip aos 99 anos tem movimentado as redes sociais e sobretudo os amantes da série da Netflix "The Crown", que mostra detalhes da vida da realeza britânica. Muitos pedem que os criadores do projeto não meçam esforços para encaixar a partida do marido da rainha Elizabeth 2ª nas últimas temporadas do projeto. "A morte do príncipe Philip será o...