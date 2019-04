Magazine Fãs lamentam fim da conta de Cristiano Araújo no Instagram Família do cantor garante que não pediu ao Instagram o fim da conta e tenta reverter a situação

Quase quatro anos após a morte do cantor Cristiano Araújo, o perfil dele no Instagram (@CristianoAraujo) ainda estava ativo e com 1,9 milhão seguidores e 1833 publicações. Porém, os fãs foram surpreendidos ao perceberem que na quarta-feira (17), a conta já não existia mais. Eles lamentaram o fim, alegando falta de respeito. Segundo os Termos de Uso da rede social...