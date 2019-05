Magazine Fãs e amigos se despedem de Beth Carvalho ao som de sucessos da cantora Corpo da sambista está sendo velado na sede do clube Botafogo

Centenas de fãs e amigos se despedem hoje (1º) da cantora Beth Carvalho. O corpo da sambista está sendo velado no salão nobre da sede do clube Botafogo de Futebol e Regatas, time do qual Beth era torcedora. Bandeiras do clube e da Estação Primeira de Mangueira, escola de samba do coração de Beth, foram posicionadas ao redor do caixão. Nas caixas de som, tocam divers...