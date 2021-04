Magazine Fãs de animes ganham força com crescimento de narrativas e personagens no digital A crescente invasão dos animes nos catálogos de streaming revela o apogeu dos estúdios audiovisuais do Japão

A fotografia mais recente postada no Instagram da estudante Esthefany Nascimento foi de fevereiro deste ano, quando compartilhou com os amigos o bolo especial que a irmã fez para a data festiva. Está estampado na guloseima o desenho de Levi Ackerman, personagem de Ataque dos Titãs, um dos animes mais populares da atualidade. “Minha irmã me fez essa surpresa por...