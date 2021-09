Magazine Fátima Bernardes se afastará do Encontro em outubro para fazer cirurgia A apresentadora, se afastará do program para fazer uma cirurgia no ombro

A apresentadora Fátima Bernardes, 58, se afastará em outubro do programa Encontro para fazer uma cirurgia no ombro para recuperação de um tendão. As datas de afastamento e retorno não foram divulgadas pela emissora. Em comunicado, a Globo informou que Fátima ficará ausente do matinal durante um mês. Neste período, o programa será comandado por Manoel Soares e Patr...