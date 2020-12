Magazine Fátima Bernardes recebe diagnóstico de câncer no útero Apresentadora informou pelas redes sociais que a doença foi descoberta em estágio inicial e que deve se afastar do programa Encontro para realizar cirurgia

A apresentadora Fátima Bernardes informou no início da noite desta quarta-feira (2), pelas redes sociais, que recebeu o diagnóstico de um câncer no útero. Ela relatou que a doença foi descoberta em estágio inicial e que deve se afastar do programa Encontro para realizar a cirurgia. “Como sempre usei minhas redes com total franqueza e verdade, preferi eu mesma passar...