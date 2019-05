Magazine Fácil receita de fondue de queijo é o que o “Comidaria” desta semana ensina a preparar

O período da tão esperada queda nos termômetros – pelo menos à noite – chegou e para combinar com o clima agradável, o Comidaria desta quinta-feira acompanhou o preparo de um fondue de queijo e ensina o passo a passo da receita. De acordo com o chef Otávio de Melo Carneiro, do Gastrobar Birras e Tapas, o ideal é utilizar queijo gruyère e mussarela para que o fondue a...