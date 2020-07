Magazine Fábulas de Esmir

As narrativas de Esmir Filho falam sobre desejos profundos e redescobertas pessoais. As jornadas dos heróis e heroínas do cineasta revelam contextos dos ambientes que lhe são inseridos. Em Os Famosos e os Duendes da Morte (2009), um adolescente que atende pelo nome de Sr. Tambourine (Henrique Larré) deseja sair da cidadezinha rural do sul brasileiro enquanto é assombrado ...