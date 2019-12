Magazine Fábio Porchat responde críticas sobre especial de Natal do 'Porta dos Fundos' Ator usou sua conta no Twitter para falar do assunto em meio à polêmica que a produção gerou

O ator e apresentador Fábio Porchat fez uma publicação no Twitter nesta quarta-feira, 11, no qual falou sobre as críticas que a produção Especial de Natal Porta dos Fundos 2019: A Primeira Tentação de Cristo tem recebido. Um abaixo assinado online pedindo a retirada do especial da Netflix possui quase um milhão de assinaturas. A produção tem sido criticada pel...