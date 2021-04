Magazine Fábio Assunção receberá R$ 20 mil após vencer processo contra iFood De acordo com o processo, o caso não chegou a ser julgado, pois, um acordo foi feito entre as partes

O ator paulista Fábio Assunção, 49, venceu um processo contra a empresa iFood e deverá receber indenização de R$ 20 mil. Segundo a ação movida por Caio Mariano, advogado do artista, uma loja da plataforma utilizou sem autorização a imagem do artista para propagandas. A decisão foi tomada pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e segundo a assessoria do TJ ...