Magazine Fábio Assunção fala sobre memes com sua imagem: 'Alguns eu achava engraçados' Sobre sua dependência química, o ator disse que "o ser humano é vulnerável, tem de ter coragem para assumir a vulnerabilidade"

Fábio Assunção comentou em entrevista ao TV Fama o que pensa sobre os memes criados com sua imagem, associando-o ao consumo de álcool e drogas. O relato completo vai ao ar nesta terça-feira, 18, a partir das 21h30, na RedeTV!. "Alguns eu achava engraçados, com outros eu ficava ofendido. Faz parte, nossa vida é pública e me apresento como uma pessoa de verdade", d...