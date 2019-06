Magazine Fábio Assunção dança Jonas Brothers com a filha e vídeo viraliza; assista Ella, de oito anos, é fruto do relacionamento do ator com Karina Tavares

Não basta ser pai, tem de dançar com a filha. Fábio Assunção decidiu fazer uma performance de uma canção do grupo Jonas Brothers com a filha, Ella, de oito anos de idade. A garota é fruto do relacionamento do ator com Karina Tavares. Eles se separaram há seis anos. Fábio Assunção ainda é pai de João, de 16, do casamento com Priscila Borgonovi -...