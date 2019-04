Magazine Exposições e outros eventos marcam os 500 anos da morte de Da Vinci O legado do pintor transcende a barreira entre arte e ciência, como comprovam seus desenhos e experimentos, o que justifica que as homenagens

No dia 2 de maio de 1519, morria, aos 67 anos, em Amboise, na França, Leonardo di Ser Piero da Vinci. O legado do pintor transcende a barreira entre arte e ciência, como comprovam seus desenhos e experimentos, o que justifica que as homenagens aos 500 anos de sua morte se espalhem por museus de distintas vocações. A Itália, terra natal do artista, é palco ...