A policromia do mineiro Adir Sodré ou o contraste entre luz e sombra de Luiz Mauro ajudam a entender a sensibilidade e, ao mesmo tempo, os aspectos lúdicos das dez obras que compõem a exposição Geração 80 no Acervo do CCUFG. Com curadoria de Aguinaldo Coelho, a mostra que será aberta ao público, nesta terça-feira (22), no Centro Cultural UFG, revisita pintores, desenhistas e ilustradores que ajudam a contar o recorte da arte brasileira nos efervescentes anos 1980.

Aguinaldo Coelho selecionou trabalhos de artistas que estiveram presentes em três exposições icônicas: Como Vai Você Geração 80?, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage, no Rio de Janeiro, em 1984; BR-80 Pintura Brasil Década 80, apresentada em nove capitais, em 1991; e Onde Está Você Geração 80?, realizada no Centro Cultural Banco do Brasil, no Rio de Janeiro, em 2004.

“A produção dos anos 1980, que tem ótimos exemplos no acervo da UFG, permite um conhecimento importante da história recente da arte no Brasil, mesmo que os trabalhos não datem daquela década”, ressalta o curador. É possível acompanhar na exposição a linguagem pictórica de Adir Sodré, Angelo Venosa, Beatriz Milhazes, Cristina Canale, Elder Rocha Filho, Daniel Senise, Gonçalo Ivo, Leda Catunda, Luiz Mauro e Selma Parreira.

Também foi inserida uma obra do artista Leonílson, de acervo particular, ícone da década, ainda inédita em Goiânia. “São artistas de uma mesma geração surgida nos anos de 1980, época da abertura política, das Diretas Já, e que guardam alegria e comemoração em suas formas”, destaca Aguinaldo, que morava no Rio de Janeiro na época e acompanhou a exposição do Parque Lage em 1984. “As pinturas são sensíveis, sensualizadas, com humor, dose de ironia e irreverência”, explica.

Enquanto a obra do paulista Angelo Venosa destaca a disformidade entre o adensamento e a expansão da matéria artística, a carioca Beatriz Milhazes provoca o espectador em uma serigrafia sobre papel intitulada Você Me Olha Por Quê? Por Que Você Está Me Olhando? O também carioca Daniel Senise usa resíduos de cola de tecido sobre placa de alumínio em uma composição que brinca com linhas e reflexos.

Entre os goianos, três participam da exposição: Selma Parreira, Luiz Mauro e Elder Rocha Filho, com trabalhos que destacam a qualidade visual das artes goianas. As obras, datadas já dos anos 2000, configuram um olhar mais íntimo e reflexivo de formas pictóricas que gracejam o limiar de sombras e formas. O trabalho de Rocha Filho, por exemplo, é mais ligado ao desenho, com foco no figurativo, ao contrário de Selma, que leva luz – e sombras – ao abstrato.

O trabalho do cearense Leonílson é predominantemente autobiográfico, com obras construídas como uma carta para um diário íntimo. No final da década, em 1989, ele começou a fazer uso de costuras e bordados, que passaram a ser recorrentes em sua produção. Leonílson morreu em 1993, aos 36 anos.