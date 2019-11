Magazine Exposição Goianidades Isolantes entra em cartaz no Museu da Imagem e do Som em Goiânia Mostra explora a linguagem da tape art, técnica derivada do grafite e do lambe

Enquanto Monalisa, de Leonardo da Vinci, saboreia tranquilamente sua pamonha quentinha, o Abaporu, de Tarsila do Amaral, descansa sob o céu do Cerrado. As obras fazem parte da exposição Goianidades Isolantes, do duo de artistas Jullyanderson Carvalho e João Paulo Pigosso, que fica em cartaz no Museu da Imagem e do Som (MIS), de terça-feira (5) até o dia 29. A ...