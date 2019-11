Magazine Exposição fotográfica conta história de um dos bairros mais antigos de Goiânia A mostra permanece aberta ao público por tempo indeterminado com entrada gratuita

A beleza de um dos bairros mais antigos de Goiânia, o Setor Oeste, está retratada em obras do fotógrafo Pedro Nasser Caetano dispostas para visitação a céu aberto na Praça do Reserva Newest, situado no bairro. São 14 fotos produzidas em sete painéis expostos no pergolado da praça, que retratam um dos mais antigos bairros de Goiânia e o quarto mais populoso, conforme ...