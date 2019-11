Magazine Exposição exibe obras de professores da UFG A abertura será nesta quinta-feira, às 19 horas, no Espaço Cultural, de Lazer e Saúde do sindicato

O Grupo Travessia promove a 9ª Exposição de Arte e Artesanato dos Professores da UFG, com apoio do Adufg-Sindicato. A abertura será nesta quinta-feira, às 19 horas, no Espaço Cultural, de Lazer e Saúde do sindicato. A mostra coletiva, que conta com curadoria do artista Alexandre Liah, ficará aberta para visitação até sexta-feira, das 13 às 19 horas. Em cartaz, o...