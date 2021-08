Magazine Exposição em Goiânia retrata trajetória de ocupação de edifício histórico da Praça Cívica A mostra gratuita revela, por meio de painéis fotográficos, sons e imagens, os diversos momentos do Centro Cultural Marietta Telles Machado

O Centro Cultural Marietta Telles Machado é o tema de uma exposição que será inaugurada nesta quinta-feira (26), às 17h30. A mostra gratuita retrata, por meio de painéis fotográficos, sons e imagens, os diversos momentos da construção do edifício e a trajetória de ocupação do espaço que abrigou, nas primeiras décadas, as principais repartições públicas do Estado. A mostra...