As fotógrafas Regina Esteves, Mariana Borges, Ludmilla Oliveira e Gisele Soares expõem, de hoje a quinta-feira, na Vila Cultural Cora Coralina, trabalhos fotográficos na mostra Em Defesa Delas. A exposição, organizada pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, faz parte da campanha do Maio Verde e contém 21 imagens. Dez mulheres, que viveram situações de ...