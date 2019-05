Magazine Exposição divertida em Goiânia cria ambientes para quem ama postar fotos no Instagram Com entrada gratuita, público pode conferir um circuito de dez ambientes compartilháveis para pessoas de todas as idades

Pela primeira vez no Brasil, uma praça de eventos de shopping vai receber um evento 100% instagramável. É o InstaFun, um circuito de dez ambientes compartilháveis para público de todas as idades, e o melhor, com entrada gratuita. O evento acontece entre os dias 1º de junho (sábado) e 23 de junho (domingo), a Praça Central do Goiânia Shopping. Inspirado em ati...