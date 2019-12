É época de festas e de receber a família e os amigos em casa, e para deixar o ambiente mais bonito ou até mesmo presentear aquela pessoa querida, uma dica imperdível é conferir a "Exposição de Orquídeas e Rosas do Deserto" que acontece de sexta-feira (20) a domingo (22), das 9h às 21h, no auditório da Associação Comercial e Industrial de Aparecida de Goiânia (Aciag).

Com entrada franca, as primeiras 400 pessoas que chegarem ao local, com 2 quilos de alimentos não perecíveis, ganharão uma muda de orquídea. O coordenador do evento, Maurílio Cowboy, ressalta que todos os alimentos arrecadados no evento serão entregues para a Secretaria de Assistência Social e doados para famílias situação de vulnerabilidade social.