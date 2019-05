Magazine Exposição de orquídeas e insumos chega em Goiânia a partir desta sexta (03) Nos dias 04 e 11 de maio, o orquidófilo Aurion Cardoso D’Ávila também estará à disposição oferecendo orientações gratuitas sobre o cultivo de orquídeas

Em comemoração ao Dia das Mães, será realizada uma exposição de orquídeas e insumos entre os dias 03 e 12 de maio no Shopping Cerrado, em Goiânia. Os visitantes terão cerca de 1.800 opções de plantas vindas de São José do Rio Preto e São Carlos, em São Paulo, com preços a partir de R$ 15. Além de orquídeas de diferentes gêneros e espécies, o público encontrará substr...