Magazine Exposição de Orquídeas distribui 2 mil mudas para quem doar alimento em prol da Santa Casa Evento ocorre entre os dias 5 e 7 de julho, das 8h às 18h, no Bosque dos Buritis

Para ajudar o restaurante da Santa Casa de Misericórdia de Goiânia, a XXVI Exposição Nacional de Orquídeas de Goiânia, que ocorre entre sexta-feira (5) e domingo (7), das 8h às 18h, no Bosque dos Buritis, no Setor Oeste, vai entregar mudas de orquídeas para os 2 mil primeiros participantes que levarem 1kg de alimento não perecível. A entrada no evento é gratuita. Por ser um...