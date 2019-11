Magazine Exposição coletiva No Interior da Imagem comemora os 20 anos da Galeria Frei Confaloni Com curadoria da coordenadora do espaço, Kátia Barreto, e expografia de Cleandro Elias, a mostra reúne obras de 15 artistas de linguagens múltiplas

Em uma ponta da Galeria Frei Confaloni, lâmpadas incandescentes descansam sob taças de vidro em pedaços. Do outro lado, desenhos de ossos e pássaros ilustram tábuas de madeira dispostas uma a uma e que, por fim, criam uma narrativa. Os trabalhos fazem parte da exposição coletiva No Interior da Imagem, aberta nesta quarta-feira (27) e que marca as comemorações de 20 a...