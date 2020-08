Magazine Expoente do pop britânico, cantor HRVY se inspira em Timberlake e quer feat com Blackpink

Já se foi o tempo em que para fazer sucesso bastava carisma e beleza. Com o avanço das redes sociais, o cardápio de novos talentos ficou cada vez mais variado e, também, exigente. Para Harvey Leigh Cantwell, 21, conhecido pelo nome artístico HRVY, isso não é um problema.O cantor britânico representa essa nova geração de artistas que se importam com todas as...