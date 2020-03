Magazine Expo Viver Melhor é cancelada por causa do novo coronavírus Organização do evento, que é apoiado pelo POPULAR, afirmou que risco de contágio foi determinante na decisão

A organização da Expo Viver Melhor, encontro pensado para discutir os desafios da longevidade maneiras de se vivê-la melhor, anunciou que o evento foi cancelado por causa do risco de contágio do novo coronavírus (Covid-19). Neste sábado (13), seria o segundo e último dia do evento. Através de nota, a produção do evento explicou que a decisão foi tomada...