Magazine Explosão latina

O calor do fogo sempre esteve presente nos trabalhos da Francisco, El Hombre. No álbum de estreia, SoltasBruxa, o grupo fala sobre a loucura cotidiana, os poderes da mente, a relação da mulher e a contemporaneidade. Com a canção Triste, Louca ou Má, foram nominados ao Grammy Latino em 2017 na categoria melhor canção em língua portuguesa.Um hiato de quatro anos separa o primeiro disco de ...