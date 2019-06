Magazine Explosão durante filmagem do novo filme de James Bond deixa um ferido Incidente também danificou um palco no estúdio; em maio, Daniel Craig machucou o tornozelo enquanto gravava cena de ação

Uma explosão no set de gravações do novo filme de James Bond deixou um membro da equipe ferido e danificou um palco no Pinewood Studios, em Londres. O perfil oficial do filme no Twitter disse que o acidente, nesta terça-feira, 4, ocorreu durante as filmagens de uma "explosão controlada". Ninguém ficou ferido no set, mas um membro da equipe que estava do lado de ...