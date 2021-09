Magazine Experiências pelo Brasil

O professor Denis Venceslau conhece bem as metodologias de Paulo Freire. Educador social da Comissão Pastoral da Terra em Afogados da Ingazeira, no sertão pernambucano, ele não só se beneficiou com a pedagogia freiriana, como hoje a aplica. “A metodologia de Paulo Freire permite me conectar melhor com o cotidiano de trabalhadores e trabalhadoras, com a vida do povo, co...