Magazine Expectativa para a retomada

Apesar do enorme desafio que tem sido se manter ativo, mas longe dos palcos desde o início da pandemia de Covid-19, o coreógrafo Henrique Rodovalho, da Quasar Cia. de Dança, disse estar otimista com o futuro pós-pandemia. “Acredito em uma retomada intensa. As pessoas estão carentes de contato ao vivo. As artes cênicas de maneira geral devem ser beneficiadas com essa ...