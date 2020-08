Magazine Exercícios com sacos de açúcar

Um cabo de vassoura e dois sacos de açúcar viraram aliados do gerente de vendas Roberto Real, de 54 anos, na manutenção da saúde do coração. Após duas angioplastias e um cateterismo, ele sabe que a rotina de exercícios deve ser mantida mesmo com as limitações impostas pelo isolamento social. “Quem tem problemas do coração não pode fazer exercícios de forma aleatória por...