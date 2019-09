Magazine Executiva no Palco leva show de pop ao Shopping Cidade Jardim, em Goiânia Banda Clube Retrô apresenta verdadeiro baile pop com os maiores hits nacionais e internacionais das últimas décadas, além de sucessos atuais

Edição especial do projeto Executiva no Palco vai levar muito pop e animação ao Shopping Cidade Jardim na próxima sexta-feira (27). A banda Clube Retrô vai trazer um show que mescla grandes hits da década de 1950 até os dias atuais para comemorar o aniversário do shopping. A apresentação começa a partir das 20h e a entrada é gratuita. Há mais de 12 anos, o Exec...