Na quarta-feira, 11 de março, às 20h, acontece o Executiva no Palco com um grande show em comemoração ao mês das mulheres. A noite promete ser inesquecível. A renomada intérprete Grace Carvalho sobe ao palco da 2ª edição de 2020 do projeto e dá voz a grandes mulheres da música nacional. No repertório, artistas como Marisa Monte, Elis Regina, Rita Lee, Cassia Eller e muito mais. A entrada é gratuita!

Grace Carvalho, que iniciou a carreira artística em 1998, gravou seu primeiro cd (autoral) em 2009 intitulado ‘Caminhante’ e com ele fez turnê por 3 meses pela Europa passando por lugares como Paris, Barcelona e Londres. Em 2012 foi semifinalista do programa The Voice Brasil da Rede Globo.

Logo depois da participação do programa, Grace se mudou para o Rio de Janeiro onde gravou seu segundo álbum totalmente dedicado ao samba e produzido pelo violonista Rogério Caetano. A cantora hoje faz shows por todo o país em bares, eventos corporativos e festas particulares.

O evento acontece no Metropolitan Mall, localizado na av. Dep. Jamel Cecílio, 2690, no Jardim Goiás, em Goiânia. O local é referência para quem busca alta gastronomia, diferentes restaurantes se unem à uma bela e aconchegante arquitetura. Um ambiente único para quem busca experiências inesquecíveis.

Projeto

O Executiva no Palco leva, há mais de treze anos, apresentações mensais para os principais bares, restaurantes, shoppings e Pubs da Capital. O objetivo do projeto é promover a excelência da música, onde grandes intérpretes goianos homenageiam nomes, estilos e ritmos musicais.

Serviço

Evento: Executiva no Palco;

Data: 11/03;

Horário: 20h00;

Local: Metropolitan Mall, Av. Dep. Jamel Cecílio;

Entrada: Gratuita.