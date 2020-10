No sábado, 31 de outubro, às 20h, acontece mais uma edição do Executiva Drive-in, um projeto que nasceu do desejo de levar entretenimento saudável e com segurança para o público. E, no estacionamento do Passeio das Águas, um show muito especial em comemoração ao aniversário de 7 anos do shopping com o ator e cantor Eriberto Leão e banda T.R.E.N. fará um tributo ao rock nacional.

Eriberto Leão é cantor, ator, produtor e escritor, galã eterno, já participou de dezenas de produções entre novelas, especiais e musicais, a exemplo do programa “PopStar”, onde mostrou seu lado cantor. No teatro, também interpretou Jim Morrison, do The Doors, cantando e assumindo seu lado roqueiro em longa turnê por todo o Brasil.

Uma – pra lá de competente – banda de “Tributo ao Roque Nacional”, a “TREN” é formada pelos consagrados músicos Bruno Graveto (baterista do Charlie Brown Jr e Cali), Ivan Sader (cantor e apresentador do programa CMCH do Canal Music Box Brasil e do Rock Diversão na Kiss FM), Mingau (baixista do Ultraje e The Noite com Danilo Gentili) e Fred Gonçalves (guitarrista e produtor musical).

Juntos, já se apresentaram em grandes casas de show e festivais pelo Brasil, tendo iniciado o ano com uma apresentação memorável no programa “Altas Horas” da Globo e fazendo parte do lineup do “Somos Rock Festival”, grande evento que reuniu as maiores bandas de rock do país.

O show terá a duração de uma hora e meia e o público poderá aproveitar na segurança e conforto de seus veículos.

Para participar do evento é necessário realizar uma inscrição. Todos os detalhes você encontra no Instagram @radioexecutiva. As vagas são limitadas e a entrada é gratuita. E quem quiser ajudar as pessoas mais carentes, em uma edição especial do dia das crianças, pode doar brinquedos novos e usados (em bom estado) no dia do show.

Faça a sua inscrição e venha viver essa experiência. No repertório, artistas como Titãs, Cazuza, Legião, RPM, Paralamas são alguns dos destaques da noite.

Sobre

O Executiva Drive-in leva a excelência da música ao público cativo da rádio Executiva, dando continuidade à trajetória de sucesso do já consagrado Executiva no Palco. A cada edição uma banda canta um ritmo e oferece ao público um entretenimento saudável e protegido. E para que não percam nenhum momento, a comida pode ser pedida por Whatsapp e entregue quentinha no carro do participante. Nosso maior objetivo é oferecer uma noite única, dividida em pequenas doses de cuidado, para criar um momento especial para os amantes da boa música.

Serviço

Evento: Executiva Drive-In;

Data: 31/10;

Horário: 20h00;

Local: Estacionamento do Passeio das Águas Shopping;

Entrada: Gratuita.