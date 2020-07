Na sexta-feira, 31 de julho, às 20h, acontece o Executiva Drive-in, um projeto que nasceu do desejo de levar entretenimento saudável e com segurança para o público. A primeira edição acontece no estacionamento do Passeio das Águas Shopping e para começar em grande estilo a banda Clube Retrô traz o melhor do baile pop.

O show terá a duração de uma hora e o público poderá aproveitar na segurança e conforto de seus veículos.

Para participar do evento será necessário uma inscrição via WhatsApp, pelo número (62) 9 9808-4416. As vagas são limitadas e a entrada é gratuita. E quem quiser ajudar as pessoas mais carentes, pode ainda doar alimentos não perecíveis no dia do show.

Faça a sua inscrição e venha viver essa experiência. No repertório, artistas como Gloria Gaynor, Roupa nova, Cindy Lauper, Queen, Skank e muito mais.

Sobre:

O show da banda Clube Retrô é sinônimo de um genuíno Baile Pop e tem como principal característica a variedade de hits dançantes e cantantes agrupados numa coletânea de clássicos antigos da música pop nacional e internacional e algumas músicas que são sucesso atualmente. Boa parte da história da música pop desde os anos 50 até a atualidade é apresentada numa sequência ininterrupta, passando por estilos como a Disco e Funk dos anos 70, Tecno e House dos anos 80, Clássicos do Rock Nacional e Internacional, Reggae, Hits Bregas aclamados, Temas de Cinema e outros estilos antigos que sempre levantam o público.

Serviço:

Evento: Executiva Drive-In;

Data: 31/07;

Horário: 20h00;

Local: Estacionamento do Passeio das Águas Shopping;

Entrada: Gratuita.