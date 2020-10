No sábado, 10 de outubro, às 19h, acontece mais uma edição do Executiva Drive-in, um projeto que nasceu do desejo de levar entretenimento saudável e com segurança para o público. E, no estacionamento do Passeio das Águas Shopping, um show muito especial com a banda BFF Girls irá transformar o evento em um verdadeiro festival teen. A abertura do show ficará por conta de Victor Hugo Mendes, goiano que participou do The Voice Kids.

Bia Torres, Giulia Nassa e Laura Castro, formam a girl band febre do momento, BFF Gilrs. Depois de terem se conhecido no programa de TV The Voice Kids em 2016 e 2017, o trio iniciou sua trajetória fazendo covers de músicas nacionais e internacionais. Sucesso absoluto, o canal do trio entrou no Top 10 de maiores números de views na VEVO em 2018, dando visibilidade para os trabalhos autorais que viriam a seguir.

Em 2020, as meninas mostraram que além do sucesso na música, são referência nas telonas também estreando seu primeiro longa intitulado “O Melhor Verão das Nossas Vidas”, em mais de 365 salas no Brasil com a participação dos atores Maurício Meireles, Enrico Lima, Carioca, Michele Machado, Giovanna Chaves, Bela Fernandes, Rafael Zulu, Gisele Prattes, entre outros.

Sucesso por onde passam, as BFF Girsl, já ultrapassam a marca de 278 milhões views em seu canal oficial do YouTube, e mais de 100 mil ouvintes mensais no Spotify. Este ano também, foram indicadas ao concorrido "Meus Prêmios Nick" nas categorias: “Conteúdo Digital do Ano” com a webserie “Por Trás da Música”, ao lado de Manu Gavassi, Débora Aladim, Maju Trindade, Desimpedidos e Jovem Nerd, e na categoria “Hit do Ano” com a canção “Fica”, ao lado de Manu Gavassi, Giulia Be, Melin, AnaVitoria, Iza e Lagum, Gustavo Mioto e Camila Loures.

Víctor Hugo Mendes, tem 14 anos, nasceu em Goiânia - Go foi classificado no sexto dia de audições às cegas do ‘ The Voice Kids’.Ao cantar a música ‘ Perfect’, sucesso de Ed Sheeran, teve as cadeiras viradas por todos os jurados.

Ele tem vídeos cantando desde os 4 anos de idade, aos 9 descobriu a vocação para a música é, aos 14, realiza o sonho de participar do The Voice Kids. Seu instrumento musical favorito é o piano, faz preparação Vocal , aulas de Hip Hop e break dance.

Em 2018, Víctor Hugo participou do programa Novos Talentos, da TV anhanguera, e ficou em segundo lugar. “ Foi incrível e acredito que foi decisivo para estar hoje no The Voice Kids, pois adquiri experiência e conteúdo para este novo concurso. Tem em seu repertório varias músicas do cantor que te inspira o canadense Shawm Mendes. Estilo musical Pop.

O show terá a duração de uma hora e meia e o público poderá aproveitar na segurança e conforto de seus veículos.

Para participar do evento é necessário realizar uma inscrição. Todos os detalhes você encontra no Instagram @radioexecutiva. As vagas são limitadas e a entrada é gratuita. E quem quiser ajudar as pessoas mais carentes, em uma edição especial do dia das crianças, pode doar brinquedos novos e usados (em bom estado) no dia do show.

Faça a sua inscrição e venha viver essa experiência. No repertório, artistas como Melim, Dua Lipa, Little Mix e músicas autorais são alguns dos destaques da noite.

Sobre:

O Executiva Drive-in leva a excelência da música ao público cativo da rádio Executiva, dando continuidade à trajetória de sucesso do já consagrado Executiva no Palco. A cada edição uma banda canta um ritmo e oferece ao público um entretenimento saudável e protegido. E para que não percam nenhum momento, a comida pode ser pedida por Whatsapp e entregue quentinha no carro do participante. Nosso maior objetivo é oferecer uma noite única, dividida em pequenas doses de cuidado, para criar um momento especial para os amantes da boa música.

Serviço:

Evento: Executiva Drive-In

Data: 10/10

Horário: 19h00

Local: Estacionamento do Passeio das Águas Shopping

Entrada: Gratuita.