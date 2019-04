Magazine Exclusivo: Paulinho da Viola e Vanessa da Mata serão atrações do Música no Câmpus 2019

O ano de 2019 promete ser musicado no Câmpus Samambaia, da UFG. O Música no Câmpus, promovido pela Pró-Reitoria de Extensão em Cultura, percorrerá os próximos meses de apresentações sonoras em comemoração ao aniversário de uma década do projeto. E o POPULAR antecipa os dois outros nomes do ano com exclusividade. Vanessa da Mata faz show no dia 4 de junho e deve entoar...