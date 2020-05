Magazine Exclusivo: “Não vamos ter o Bananada em 2020”, anuncia Fabrício Nobre Organizador de um mais importantes eventos da cena indie brasileira confirmou em primeira mão ao POPULAR que neste ano não haverá mais realização do festival

O rock goiano sofre o primeiro grande baque com a pandemia do novo coronavírus. O Festival Bananada, que completaria 22 anos de continuidade, faz uma pausa em 2020. O evento, um dos mais importantes da cena indie do País e que já recebeu nomes como Gilberto Gil, Jorge Ben e Caetano Veloso, retorna em agosto de 2021. “Convivemos com a incerteza de quando poderemos voltar a ...