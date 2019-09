Magazine Excallibur faz show de hard, rock progressivo e soul na Rua 74

A Excallibur Band estará de volta ao palco do Centro Cultural Mercado da 74 nesta terça-feira, às 20 horas, o show Smoke On The Water. Composta por Emídio Queiroz (guitarra e backing vocal), Dema Moreira (baixo e voz), Moka Nascimento (bateria e produção musical – foto), com a participação especial de Aurélio Mokinha, também baterista e filho de Moka. No repertório, a tu...