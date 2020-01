Magazine Ex-vocalista do Sambô é atração do Bloco do Cerrado no pré-carnaval de Goiânia Além de Sandamí, os foliões contam com as apresentações do DJ Fábio Ferrá, Clube Retrô, Sambagô e Turma da Batucada

O ex-vocalista do grupo Sambô, Daniel San, conhecido como Sandamí, é atração confirmada no Bloco do Cerrado para o pré-carnaval de Goiânia, que acontece no dia 15 de fevereiro (sábado). Com ênfase no pop rock com pegada de samba, Sandamí promete agitar os foliões com suas canções. Além de Sandamí, os festeiros contam com as apresentações do DJ Fábio Ferrá, Clube ...