Magazine Ex-pastor Felipe Heiderich desabafa sobre ataques após assumir bissexualidade Nas redes sociais, ele falou nunca ter imaginado que o público LGBTQIA+ sofria tanto preconceito

Felipe Heiderich fez um longo desabafo por meio de um vídeo compartilhado no Instagram no último sábado (27), no qual fala sobre sua orientação sexual. O ex-pastor evangélico aborda também as dificuldades, críticas e ofensas que vem sofrendo desde que assumiu ser bissexual e tornou público seu relacionamento com o youtuber Bruno de Simone nesta sexta-feira (26). "As notíci...