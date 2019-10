Magazine Ex-participante do The Voice interpreta canções autorais e hits sertanejos A goiana que participou da oitava temporada do programa da Globo interpretará sucessos sertanejos no palco, além de músicas de autoria própria

A ex-The Voice Brasil 2019 Isabella Arantes (foto) será a atração do happy hour do Lozandes Shopping nesta sexta-feira, a partir das 18 horas, na praça de alimentação do centro de compras. A goiana que participou da oitava temporada do programa da Globo interpretará sucessos sertanejos no palco, além de músicas de autoria própria. A entrada é gratuita. No reality musical, I...