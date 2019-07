Magazine Ex participante do The Voice, cantor goiano lança seu primeiro single Arthu, que chegou às quartas de final do programa musical, também é conhecido por fazer covers de outros artistas em seu canal do YouTube

Arthu, um dos destaque da edição de 2018 do The Voice Brasil, lançou na última terça-feira (30) o seu primeiro single, a música animal. Ele, que chegou às quartas de final do programa musical, também é conhecido por fazer covers de outros artistas em seu canal do YouTube, onde já ultrapassou a marca de 1 milhão de views. Para o goiano, o lançamento representa um des...