Magazine Ex-One Direction declara que o sucesso quase o matou Em entrevista ao programa Straight Talking with Ant Middleton, no Reino Unido, o cantor Liam Payne disse que sempre enfrentou problemas com ansiedade

Liam Payne enfrenta altos e baixos emocionais. Se por um lado o sucesso e o reconhecimento do talento são gratificantes, por outro, podem ser sufocantes. "Há momentos em que existe esse nível de solidão e as pessoas meio que 'entram em você' todos os dias. E isso quase me matou algumas vezes. Eu passei por um período muito ruim. Felizmente eu tinha ótimas pessoas ao ...