Magazine Ex-maestro da Filarmônica de Goiás se manifesta e critica suspensão de contratos Por meio do Instagram, Neil Thomson falou das famílias de 50 músicos que estão sem salários desde o final de setembro. Ele também ressaltou a importância da democratização da música clássica

Atualizada às 20h35 O maestro britânico Neil Thomson, que estava à frente da Orquestra Filarmônica de Goiás (OFG) desde 2014, utilizou o perfil pessoal do Instagram neste domingo (13) para criticar a suspensão de contratos dos músicos que aconteceu no final de setembro. No total, 49 músicos, além do próprio maestro foram exonerados e só devem ser recontratados em março de 2021. Por meio de um chamamento público para contratação de uma Organização da Sociedade Civil, o gove...