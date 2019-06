Breno Simões e Paula Barbosa protagonizaram um dos romances mais quentes da edição 18 do reality Big Brother Brasil. Depois do confinamento, o namoro engatou e o goiano e a mineira já pensam inclusive em casamento, com direito a cerimônia tradicional na igreja e um festão.

"Eu tenho esse sonho de um casamento tradicional. Quero entrar na igreja vestida de noiva, de branco com véu e grinalda", afirmou Paula em entrevista publicada pelo Gshow. "Não quero uma festa pequena, nada íntimo. Quero um festão, chamar todo mundo, sem hora para acabar", completou Breno.

Apesar de ainda não falarem em data para o casório, os dois também falam sobre a possibilidade de aumentar a família. "Quero ser pai em no máximo três anos. A gente decidiu que quer construir uma vida juntos, então não tem motivo para ficar adiando", contou o goiano.

O casal decidiu que quer ter dois filhos e torcem para terem um menino e uma menina. Porém, não concordam em um ponto: "Eu prefiro que a menina nasça primeiro. Lá em casa, era só mulher. É um lugar mais fácil para mim, tenho jeito com menina", disse Paula. "Eu quero demais que o primeiro seja homem. Tem que ser um molecote, mas se vier uma menina vai ser lindo também", assumiu Breno.