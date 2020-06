Magazine Ex-BBBs participam sem máscara de festa em Caldas Novas interrompida pela PM Artistas posaram para um foto, sem máscara, com a miss de Ponta Grossa, mas não postaram. Já a miss publicou como “lembrança” e depois apagou. O cantor Bruno, dupla de Marrone, também participou do evento que causou aglomeração

As ex-participantes do reality show Big Brother Brasil (BBB), Ivy Moraes e Anamara, participaram de uma festa particular em Caldas Novas, às margens do Lago Corumbá, com direito a show do cantor Bruno, da dupla com Marrone, no último sábado (27), que foi interrompida pela Polícia Militar por aglomeração. Elas posaram para uma foto, sem máscara, com a miss Ponta Grossa 2018, A...