Ex-BBBs Babu Santana e João Luiz estarão na nova temporada de Trace Trends

O Globoplay e Multishow anunciaram, nesta sexta-feira (28), uma nova temporada do programa Trace Trends, que terá a presença dos ex-BBBs João Luiz Pedrosa, 24, e Babu Santana, 41, ao lado dos apresentadores Xan Ravelli e Alberto Pereira Jr. O conteúdo voltado à cultura brasileira e afrourbana será exibido semanalmente, a partir do dia 23 de junho, no Globoplay, ...