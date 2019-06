Magazine Ex-BBB sofre aborto espontâneo e cancela vinda a Goiânia onde apresentaria o Festival Villa Mix Flávia Viana e o noivo Marcelo Zangrandi estavam mantendo a gravidez em segredo

A ex-BBB e apresentadora Flávia Viana sofreu um aborto espontâneo nessa quarta-feira (26) e cancelou sua participação no Festival Villa Mix, que acontece neste fim de semana em Goiânia. Flávia e o noivo Marcelo Zangrandi estavam mantendo a gravidez em segredo. Em uma nota divulgada no seu perfil oficial do Instagram nessa quinta-feira (27), a equipe da ex-BBB comuni...